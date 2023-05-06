QM: Секс необходим не только для обеспечения биоразнообразия потомства

Биологи заявляют, что секс необходим не только ради воспроизведения. Он необходим для «апдейта» генетического аппарата. Это выяснили ученые университета Сиракузы, пишет журнал «Quanta Magazine».

Научный подход к соитию известен — оно необходимо для продолжения рода, воспроизведения. Данную теорию в массы продвигал Герман Мёллер. В 1932 году он стал лауреатом Нобелевской премии за открытие: размножение особям необходимо не только для увеличения видового разнообразия, но также и генетического.

Ученые Сиракузского университета настаивают на том, что в корне неверно заявлять о том, что роль секса сводится к появлению потомства и увеличению его разнообразия. Занятия любовью необходимы прежде всего для смешения генетического материала. Это, в свою очередь, снижает риски возникновения опасных мутаций, а также увеличивает выживаемость в условиях изменяющейся среды.

Во время полового акта партнеры обмениваются физиологическими жидкостями, тем самым корректируя функционал генетического аппарата. В процессе сексуального размножения происходит рекомбинация генов, что положительно сказывается на будущих поколениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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