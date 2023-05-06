QM: Секс необходим не только для обеспечения биоразнообразия потомства

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Биологи заявляют, что секс необходим не только ради воспроизведения. Он необходим для «апдейта» генетического аппарата. Это выяснили ученые университета Сиракузы, пишет журнал «Quanta Magazine».
Научный подход к соитию известен — оно необходимо для продолжения рода, воспроизведения. Данную теорию в массы продвигал Герман Мёллер. В 1932 году он стал лауреатом Нобелевской премии за открытие: размножение особям необходимо не только для увеличения видового разнообразия, но также и генетического.
Ученые Сиракузского университета настаивают на том, что в корне неверно заявлять о том, что роль секса сводится к появлению потомства и увеличению его разнообразия. Занятия любовью необходимы прежде всего для смешения генетического материала. Это, в свою очередь, снижает риски возникновения опасных мутаций, а также увеличивает выживаемость в условиях изменяющейся среды.
Во время полового акта партнеры обмениваются физиологическими жидкостями, тем самым корректируя функционал генетического аппарата. В процессе сексуального размножения происходит рекомбинация генов, что положительно сказывается на будущих поколениях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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