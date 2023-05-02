АиФ: Врач Любовь Дроздова порекомендовала россиянам 6 лайфхаков, как оздоровиться за выходные

Длинные российские праздники в мае — не всегда лишь шашлыки да пикники с обязательной выпивкой. Как раз в эти дни каждый гражданин страны может полноценно заняться собственным здоровьем.

С журналистами информационного новостного онлайн-издания aif.ru своими рекомендациями по поддержанию отличного самочувствия поделилась глава департамента поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова: «Майские праздники — это идеальный период для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и позаботиться о собственном здоровье. Однако самая настоящая польза от отдыха наступит лишь тогда, когда каждый россиянин уделит достаточно внимание своему сну. Как же можно улучшить режим сна в праздничные дни? 1. Планированием распорядка дня в период праздников. 2. Употребляя напитки без кофеина. 3. Проводить выходные без алкоголя и стимуляторов. 4. В спальне должна быть создана обстановка уюта и покоя. 5. Непосредственно перед сном не использовать смартфон, планшет или ноутбук. 6. Заниматься посильным спортом либо физическими упражнениями. Надеюсь, что эти советы помогут вам улучшить качество сна и получить настоящий отдых в майские праздники».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700