Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ не есть супы на мясном бульоне

Людям с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта стоит остерегаться употребления в пищу супов на наваристых мясных либо рыбных бульонах. Предпочтение стоит отдать легким овощным первым блюдам. Такой совет гражданам дала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью изданию «Газета.Ru»

Наваристые супы на мясе способны навредить здоровью пациентов с заболеваниями ЖКТ. Как правило, бульоны концентрированные, с высоким содержанием жира. Однако в них еще добавляют и другие калорийные ингредиенты — лапшу, картофель.

«Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями ЖКТ: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом», — отметила собеседник издания.

Как правило, после того, как нездоровые люди скушают такой суп, они вскоре начинают жаловаться на боли и жжение в подложечной области. Это один из типичных симптомов обострения заболеваний ЖКТ.

Для пациентов гастроэнтерологов предпочтительны легкие овощные супы. Они диетические и обладают настоящим терапевтическим эффектом. Такие первые блюда нормализуют моторику ЖКТ и при этом являются источником важных витаминов и микроэлементов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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