«RG.RU»: Минздрав и Роспотребнадзор РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

Сегодня, 13:09

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«RG.RU»: Минздрав и Роспотребнадзор РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19
Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек.

В Роспотребнадзоре РФ и Минздраве РФ сообщили, что хотя в ВОЗ решили снять режим международной чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, в РФ пациентам с COVID-19 и далее будут оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться, поэтому крайне важно предпринимать профилактические меры для защиты от заражения. Необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию людей из групп риска. Об этом рассказал «РГ» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не менее важно выявлять своевременно заболевших, чтобы предпринимать профилактические меры по сдерживанию распространения COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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