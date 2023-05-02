«RG.RU»: Минздрав и Роспотребнадзор РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек.
В Роспотребнадзоре РФ и Минздраве РФ сообщили, что хотя в ВОЗ решили снять режим международной чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, в РФ пациентам с COVID-19 и далее будут оказывать медицинскую помощь в полном объеме.
Коронавирусная инфекция продолжает распространяться, поэтому крайне важно предпринимать профилактические меры для защиты от заражения. Необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию людей из групп риска. Об этом рассказал «РГ» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не менее важно выявлять своевременно заболевших, чтобы предпринимать профилактические меры по сдерживанию распространения COVID-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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