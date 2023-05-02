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Ученые рассказали о том, какие факторы влияют на здоровье сердца и долголетие.
Исследование показало, что если соблюдать определенные ограничения, то можно прожить в среднем на 10 лет дольше тех, кто эти правила игнорирует.
По словам экспертов, следует придерживаться здорового образа жизни. В частности, необходимо отказаться от курения, алкоголя, заниматься спортом, избегать вредных продуктов. Необходимо также контролировать вес, соблюдать режим дня. Также важно контролировать уровень сахара в крови.
Как рассказали авторы исследования, они оценили здоровье сердечно-сосудистой системы 23 тыс. человек, которые принимали участие в национальном обследовании здоровья и питания в период с 2005 по 2018 годы, а также данные национального индекса смерти до 2020 года.
Исследователи использовали 100-балльную шкалу, чтобы определить, какие баллы будут у пациентов по 8 показателям. Оказалось, что дольше живут те, у кого высокие баллы по всем показателям. Эти люди не курят, ведут здоровый образ жизни, контролируют состояние организма.
Поэтому ученые рекомендуют всем соблюдать эти нехитрые правила, чтобы дольше жить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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