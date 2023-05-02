Врач общей практики Сергей Алендеев перечислил три сладости, которые помогают спасти здоровье

Сегодня, 10:34

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Врач общей практики Сергей Алендеев перечислил три сладости, которые помогают спасти здоровье
Фото из открытых источников

Какие сладости являются полезными, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Он объяснил, что сладкое не вредно людям, у которых нет сахарного диабета, если знать меру, а некоторые сладости даже полезны, пишет «Царьград».  Есть еще ряд заболеваний, при которых сладости необходимо исключить из рациона, а другим людям сладости есть можно, если соблюдать определенные правила.

К полезным сладостям эксперт отнес зефир, пастилу и халву.

В зефире, рассказал специалист, есть глюкоза, фосфор и кальций. К тому же зефир уменьшает содержание холестерина и выводит токсины. Также зефир улучшает работу головного мозга.

Схоже действует на организм и пастила, которая изготавливается из яблочного пюре или из других фруктов или ягод. В ней есть витамины, магний, пектин и железо. Ведь делается пастила, как правило, на основе яблока с добавлением других фруктов и ягод. Доказано, что пастила улучшает пищеварение, помогает работе сердца и печени.

«Чаще всего мы покупаем подсолнечную или арахисовую халву. В обеих присутствуют витамины А, В, Е, которые отвечают за память, зрение и работу сердца. Кроме них халва содержит арахисовое и подсолнечное масла, помогающие продлить молодость и улучшить состояние кожи», — отметил эксперт.

Но он добавил, что сладости можно есть умерено. В противном случае они действительно могут серьезно навредить здоровью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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