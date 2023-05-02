Врач общей практики Сергей Алендеев перечислил три сладости, которые помогают спасти здоровье

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Какие сладости являются полезными, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.
Он объяснил, что сладкое не вредно людям, у которых нет сахарного диабета, если знать меру, а некоторые сладости даже полезны, пишет «Царьград». Есть еще ряд заболеваний, при которых сладости необходимо исключить из рациона, а другим людям сладости есть можно, если соблюдать определенные правила.
К полезным сладостям эксперт отнес зефир, пастилу и халву.
В зефире, рассказал специалист, есть глюкоза, фосфор и кальций. К тому же зефир уменьшает содержание холестерина и выводит токсины. Также зефир улучшает работу головного мозга.
Схоже действует на организм и пастила, которая изготавливается из яблочного пюре или из других фруктов или ягод. В ней есть витамины, магний, пектин и железо. Ведь делается пастила, как правило, на основе яблока с добавлением других фруктов и ягод. Доказано, что пастила улучшает пищеварение, помогает работе сердца и печени.
«Чаще всего мы покупаем подсолнечную или арахисовую халву. В обеих присутствуют витамины А, В, Е, которые отвечают за память, зрение и работу сердца. Кроме них халва содержит арахисовое и подсолнечное масла, помогающие продлить молодость и улучшить состояние кожи», — отметил эксперт.
Но он добавил, что сладости можно есть умерено. В противном случае они действительно могут серьезно навредить здоровью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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