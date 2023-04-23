Царьград: Мигранты принесли опасность заражения населения РФ корью

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Вину за распространение кори в России возложили на трудовых мигрантов. Об этом сообщает издание «Царьград».
С начала этого года в России фиксируется значительное увеличение числа людей, заразившихся серьезными инфекциями. Первое место по распространенности занимает корь. По сравнению с январем 2022 года корь диагностировали лишь у четырех жителей России, годом позже этот диагноз подтвердился уже у 161 человека. То есть заболеваемость корью выросла в 40 раз.
Корь чрезвычайно заразна: воздушно-капельным путем один больной может заразить порядка 18 человек. По словам медиков, даже локальная вспышка может спровоцировать эпидемию.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в распространении инфекционного заболевания в России виновны трудовые мигранты. Ведь в коллективах за вакцинацию отвечают их руководители, а выполняют они свои обязательства или нет — неизвестно.
Кроме кори, в стране также фиксируется увеличение заболевших сифилисом, ВИЧ, коклюшем, а также гепатитом. По мнению эксперта Викулова, провоцируют распространение гепатита участники СВО. Медики давно подметили закономерность активного проявления этой болезни во время войн.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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