Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

Сегодня, 10:14

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Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло
Фото из открытых источников

Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона.

По его словам, болезнь Паркинсона является одним из самых распространенных заболеваний нервной системы, пишет АиФ. Сейчас это заболевание возникает все чаще у людей в возрасте от 40 до 50 лет. И он прогнозирует, что из-за последствий пандемии коронавируса  рост пациентов с таким расстройством увеличится.

Одним из отличительных признаков болезни Паркинсона является тремор покоя. В этом состоянии дрожание рук у пациента усиливается, когда они максимально расслаблены.

Болезнь Паркинсона, отметил эксперт, часто выявляются уже когда 70% клеток среднего мозга поражены или погибли. До этого болезнь проявляется, но симптомы столь незначительные, что мало кто на них обращает внимание.

«Достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служит активное участие в сюжете сновидения», - отметил Иллариошкин.

Также при болезни Паркинсона возникают такие симптомы, как тревога, депрессия, апатия, запоры, боли в мышцах, снижение обоняния. Наличие этих симптомов, отметил ученый, позволяет опытному врачу сразу же определить болезнь Паркинсона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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