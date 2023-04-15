Bloomberg: G7 обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию

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Страны G7, выступившие в поддержку Украины, сейчас активно обсуждают возможность введения полного, практически тотального, запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом узнали журналисты агентства Bloomberg.
Предполагается, что решение будет принято на саммите «Большой семерки», который запланирован на май. Вероятно, на запрет согласятся большинство стран Европы. Тем не менее до его принятия должны быть оговорены исключения. Это может коснуться лекарственных препаратов, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.
«Некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе Соединенные Штаты Америки, рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в Россию, что может привести к значительному ужесточению экономического давления на руководство России», — пишет Bloomberg.
На данном этапе речь, скорее, о смене подхода к режиму антироссийских санкций. Представители многих государств настаивают на том, что пришло время отказаться от принципа «экспорт разрешен, если товар не находится под санкциями» и начать придерживаться совершенно иной стратегии. Ее суть: «экспорт запрещен, если он не разрешен».
Обсуждение полного запрета на экспорт в РФ стало на повестке после докладов о том, что Москве, невзирая на введенные ограничения, удается обходить многие санкции.
Принятие тотального запрета на экспорт должно быть одобрено всеми членами совета ЕС, что не может быть просто и без дискуссий - часть компаний из Европы потеряют доход, поскольку продолжают экспорт в РФ. Сама Москва тоже может прибегнуть к ответным мерам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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