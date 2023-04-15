«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала

Эксперты объяснили, есть ли реальная опасность ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ из-за нового подвида омикрон-штамма «Арктур».

Специалисты признают, что этот подвид коронавирусной инфекции действительно более заразный, чем другие, пишет РБК. Но в тоже время, несмотря на высокую заразность, зачастую он не вызывает тяжелого течения болезни. Одной из его особенностей является конъюнктивит. Поэтому при проявлении этого симптома следует обратиться в медицинское учреждение.

По словам российских экспертов, у большинства россиян уже есть иммунитет к подвидам омикрон-штамма. Поэтому, скорее всего, эти люди не будут заражаться подвидом «Арктур», либо будут легко переносить инфекцию.

В Роспотребнадзоре уже заявили о том, что не будут вводить дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Арктура». Всем гражданам специалисты советуют соблюдать те же рекомендации, которые были даны ранее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700