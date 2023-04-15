«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала

Сегодня, 14:14

0

Image 16+
«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала
Фото из открытых источников

Эксперты объяснили, есть ли реальная опасность ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ из-за нового подвида омикрон-штамма «Арктур».

Специалисты признают, что этот подвид коронавирусной инфекции действительно более заразный, чем другие, пишет РБК. Но в тоже время, несмотря на высокую заразность, зачастую он не вызывает тяжелого течения болезни. Одной из его особенностей является конъюнктивит. Поэтому при проявлении этого симптома следует обратиться  в медицинское учреждение.

По словам российских экспертов, у большинства россиян уже есть иммунитет к подвидам омикрон-штамма. Поэтому, скорее всего, эти люди не будут заражаться подвидом «Арктур», либо будут легко переносить инфекцию.

В Роспотребнадзоре уже заявили о том, что не будут вводить дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Арктура». Всем гражданам специалисты советуют соблюдать те же рекомендации, которые были даны ранее.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

15-04-2023, 12:44

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

14-04-2023, 15:59

Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

6-04-2023, 12:14

«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

2-04-2023, 18:19

«МК»: Мать неизлечимо больного ребенка из Татарстана рассказала о трагедии

2-04-2023, 09:54

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

1-04-2023, 12:29

Травматолог Королев: Костомаров сможет ходить с бионическим протезом

28-03-2023, 12:54

В выходные на Россию обрушатся магнитные бури класса G1

24-03-2023, 10:44

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

10-03-2023, 08:14

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

6-03-2023, 13:04

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека

3-03-2023, 11:14

Находящемуся в медикаментозной коме фигуристу РФ Роману Костомарову отправили письмо из Плеса

3-03-2023, 09:29

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек

1-03-2023, 20:04

Спортивный врач Яблуновский предположил, что причиной болезни Костомарова стали паразиты

27-02-2023, 12:34

«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова

24-02-2023, 14:14

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

18-02-2023, 16:45

В Красноярском крае случаи заражения зарегистрировали впервые

16-02-2023, 12:44

Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

7-02-2023, 13:04

Врач Харькина рассказала о продуктах, способных спровоцировать развитие гастрита

30-12-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

18-04-2023, 16:15

0

Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...

Подробнее
Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Сегодня, 08:34

0

Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...

Подробнее
В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

Вчера, 14:44

0

Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...

Подробнее
В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

Вчера, 15:56

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...

Подробнее
Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

18-04-2023, 18:49

0

В Уфе скончалась четырехлетняя девочка. Ребенка не довезли до больницы — малышка умерла в салоне реанимобиля. Мама...

Подробнее
Подполковник Калмыков связал поездку Путина в новые регионы РФ с предстоящим наступлением войск ВСУ

Подполковник Калмыков связал поездку Путина в новые регионы РФ с предстоящим наступлением войск ВСУ

18-04-2023, 13:24

0

Подполковник запаса Павел Калмыков связал поездку российского президента Владимира Путина в ЛНР и подконтрольную РФ...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

18-04-2023, 18:49

0

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что наступление ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской...

Подробнее
Ветеран разведки Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВС Украины

Ветеран разведки Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВС Украины

17-04-2023, 14:14

0

Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе...

Подробнее
Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

18-04-2023, 16:24

0

Депутат Госдумы, в прошлом председатель Совета министров ДНР Александр Бородай продолжает высказываться на тему...

Подробнее
Военкор Котенок о наступлении ВСУ: возможна угроза Москве и высадка десанта в Крыму

Военкор Котенок о наступлении ВСУ: возможна угроза Москве и высадка десанта в Крыму

18-04-2023, 13:39

0

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале проинформировал, по какому сценарию может развиваться ожидаемое...

Подробнее