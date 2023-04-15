«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
Эксперты объяснили, есть ли реальная опасность ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ из-за нового подвида омикрон-штамма «Арктур».
Специалисты признают, что этот подвид коронавирусной инфекции действительно более заразный, чем другие, пишет РБК. Но в тоже время, несмотря на высокую заразность, зачастую он не вызывает тяжелого течения болезни. Одной из его особенностей является конъюнктивит. Поэтому при проявлении этого симптома следует обратиться в медицинское учреждение.
По словам российских экспертов, у большинства россиян уже есть иммунитет к подвидам омикрон-штамма. Поэтому, скорее всего, эти люди не будут заражаться подвидом «Арктур», либо будут легко переносить инфекцию.
В Роспотребнадзоре уже заявили о том, что не будут вводить дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Арктура». Всем гражданам специалисты советуют соблюдать те же рекомендации, которые были даны ранее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...Подробнее
Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...Подробнее
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...Подробнее
В Уфе скончалась четырехлетняя девочка. Ребенка не довезли до больницы — малышка умерла в салоне реанимобиля. Мама...Подробнее
Подполковник запаса Павел Калмыков связал поездку российского президента Владимира Путина в ЛНР и подконтрольную РФ...Подробнее
Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что наступление ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской...Подробнее
Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе...Подробнее
Депутат Госдумы, в прошлом председатель Совета министров ДНР Александр Бородай продолжает высказываться на тему...Подробнее
Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале проинформировал, по какому сценарию может развиваться ожидаемое...Подробнее
Комментировать