«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

В Европе уже начали фиксировать случаи заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает «ТурПром», отмечая, что глобальное потепление может стать причиной того, что туристам придется ограничить поездки и в Европу.

Если климат и далее будет меняться, то многие регионы Средиземноморья в Европе станут подходящей средой для смертельного вируса. Уже известно о том, что во Франции лихорадкой денге заболела женщина, которая находилась рядом с Ниццей.

Британская туристка возвратилась из отпуска и обратилась к врачам с сильной лихорадкой, болями и сыпью. Оказалось, что у нее лихорадка денге, хотя ранее случаев заражения в Европе британских туристов не было.

Известно, что распространяющие вирус денге комары живут уже на юге Европы и двигаются в северные регионы.

«Более высокие температуры и больше осадков, а также рост мировой торговли и туризма означают, что мы можем увидеть больше частей Европы с идеальным сочетанием факторов для вспышек денге», - сказал доктор Оуайн Доннелли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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