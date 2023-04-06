Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»
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В межсезонье люди нередко сталкиваются с вирусными заболеваниями. В такой период переохлаждение грозит человеку вирусными инфекциями при сниженном иммунитете. Екатерина Серебренникова, являющаяся врачом общей практики "Доктор рядом", рассказала "Известиям", как помочь организму при резкой смене температуры.
По словам специалиста, в такое время года снижению рисков вирусных заболеваний способствует закаливание иммунитета. Речь идет, к примеру, об умываниях прохладной водой. При этом врач поспешила уточнить, что введение закаливающих процедур должно быть обязательно постепенным.
Серебренникова подчеркнула, что в межсезонье наблюдается рост числа проявлений аллергических реакций, которые некоторые путают с простудой. Специалист отметила, что в большинстве случаев аллергики в курсе, чем у них вызвана аллергия.
"Некоторые даже меняют регион проживания, если знают, на пыльцу какого дерева или растения у них аллергия", - сказала врач.
Кроме того, Серебренникова сообщила, что защитить себя от вирусов и пыльцы можно, воспользовавшись медицинской маской. Она посоветовала не касаться руками глаз и лица, добавив, что не стоит забывать о мытье рук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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