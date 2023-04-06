Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

Трихолог Ева Праудман из Соединенного Королевства рассказала, что внешний вид волос женщины позволяет сделать некоторые выводы о состоянии ее здоровья. Соответствующий материал был опубликован на страницах The Sun, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, растительность на теле помогает понять, каков уровень гормонов в организме. Так, если у женщины волосы выпадают в большом количестве, то у нее, судя по всему, снижен эстроген. Подобное фиксируется, как отметила Праудман, в том числе при старении, в менопаузу. Кроме того, чрезмерное выпадение волос происходит при больших физических нагрузках, диете, когда у человека аутоиммунные заболевания.

Вместе с тем, как подчеркнула трихолог, если на подбородке и над верхней губой слишком много волос, растут бакенбарды, то это говорит о том, что в организме избыток тестостерона. Это может сигнализировать о синдроме поликистозных яичников, наличии опухоли яичников или надпочечников. Специалист сообщила, что в связи с повышенным уровнем дигидротестостерона могут возникать залысины. Если у женщины тусклые пряди, то у нее, вероятно, проблемы с щитовидной железой. Праудман заключила, что изменение цвета волос может указывать на колебания прогестерона, кортизола и эстрогена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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