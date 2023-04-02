Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

Сегодня, 12:14

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Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот
Фото из открытых источников

Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту.

Диетологи, врачи-диетологи и тренеры перечислили продукты, провоцирующие вздутие живота. Прежде всего, эту проблему провоцирует газированная вода и не только сладкая. 

Употребление винограда, яблок и персиков также вызывает вздутие. Дело в том, что многие фрукты, в том числе и виноград, тяжело перевариваются. Алкоголь и выпечка также могут вызвать подобные проблемы. Вздувшийся живот может быть следствием употребления молока, капусты или переработанного мяса. 

Помимо прочего, специалисты в области питания говорят, что не следует много есть мороженного. В этой связи диетологи рекомендуют употреблять продукты, учитывая их совместимость с другими продуктами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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