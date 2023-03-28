«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Анализ смертности от пандемии ковида, проведенный европейскими СМИ в Великобритании, выявил повергшие в шок факты: 90% умерших от коронавируса в свое время привились от инфекции, при этом из них получили вакцину неоднократно 82%. Журналисты уверены: такие пропорции актуальны и на сегодняшний день.

И в 2021, и в 2022 году в стране самый низкий уровень смертности наблюдался среди непривитых, а самый высокий — среди вакцинированных, причем это касалось каждой отдельной возрастной группы среди британцев.

Несмотря на то, что сейчас уже 2023 год, ученые до сих пор не могут назвать достоверные причины происходящего.

В то же самое время специалисты ВОЗ, скорее всего, откажутся от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. По словам экспертов из Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE), детям от 6 месяцев до 17 лет вакцинация не рекомендуется из-за того, что «страны, рассматривающие возможность вакцинации этой возрастной группы, должны основывать свои решения на контекстуальных факторах, таких как уровень заболеваемости и экономическая эффективность». То есть за неполные два года мнение официальных организаций поменялось на противоположное.

В то же время SAGE придерживается мнения, что вакцинация по-прежнему важна для тех, у кого большие риски перенести болезнь в тяжелой форме: в основном это пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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