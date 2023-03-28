Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Сегодня, 12:29

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Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус
Фото из открытых источников

Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. 

Кандидат медицинских наук считает, что подобный случай произошел с фигуристом Романом Костомаровым. Крючков отмечает, что состояние спортсмена при поступлении в больницу было достаточно тяжелым, поэтому пациент был подключен к ЭКМО и аппарату искусственной вентиляции легких. В таких условиях нередко возникает внутрибольничная инфекция, которая оказывается устойчивой к лечению антибиотиками. 

Очевидно, что инфекция поразила внутренние органы, а в конечностях, где кровоток объективно меньше, потребовалась ампутация, предположил иммунолог. Оптимальный способ лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови на данный момент неизвестен, отметил Крючков. В таких случаях врачи используют вещества, которые увеличивают просвет сосудов или расслабляют мелкие кровеносные сосуды. По словам эксперта, также можно применять таблетированные формы антикоагулянтов. Если речь идет о работе головного мозга, то могут быть использованы ноотропы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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