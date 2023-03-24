Травматолог Королев: Костомаров сможет ходить с бионическим протезом

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Недавно перенесший ампутацию конечностей олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пришел в сознание. Спортсмен был снят с аппарата искусственной вентиляции легких, ему убрали трахеостому и уже все операции завершили. Фигурист дышит самостоятельно.
Судя по всему, пациента готовят к реабилитации, которая обещает быть непростой и длительной. Костомарову стало лучше, и он уже записал аудиосообщение. Накануне хореограф Илья Авербух заявил, что в записанном сообщении чувствовалась очень сильная мотивация. Сейчас врачи проводят всестороннее наблюдение, чтобы убедиться, что состояние спортсмена полностью стабилизировалось и можно приступать к следующему этапу лечения — протезированию.
Заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев заметил, что современные технологии позволяют спортсменам выходить на лед с бионической ногой. Напомним, что в начале января Роман Костомаров был госпитализирован. Спортсмена доставили в больницу с подозрением на пневмонию, затем его подключили к аппаратам жизнеобеспечения.
В феврале у пациента развился сепсис, в результате чего врачи ампутировали часть ноги и несколько пальцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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