В выходные на Россию обрушатся магнитные бури класса G1

25 марта Землю накроет магнитная буря, что может привести к незначительным сбоям энергоснабжения, помешать миграции птиц и повлиять на состояние метеозависимых людей. Из-за магнитных колебаний может меняться атмосферное давление, из-за чего у человека меняются тонус сосудов, работа сердца и пульс. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, в выходные на нашу планету обрушатся магнитные бури уровня G1, который является самым слабым из пяти имеющихся. Как известно, существует пять уровней — от G1 до G5.

Врачи рекомендуют в период магнитных бурь пить больше воды, отказаться от употребления алкоголя и соли, избегать стрессов и нервных нагрузок. Также не следует употреблять тяжелую жирную пищу. Эксперт советуют ложиться не позже 23:00.

Астроном Ольга Смолянкина подтвердила, что магнитные бури влияют на приборы, установленные на спутниках, вращающихся вокруг Земли, а также на состояние атмосферы. Стоит сказать, что медики и астрофизики не могут сойтись во мнении о том, что магнитные бури влияют на здоровье человека.

Говоря о влияния этого природного явления на самочувствие людей, Смолянкина отмечает, что магнитная буря, которая представляет собой возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце, не оказывает прямого влияния на метеозависимых людей. При этом эксперт не исключает, что некоторые люди все же могут ощущать небольшой дискомфорт. Зачастую симптомы, которые они испытывают при смене погоды, обусловлены тем, что в этот момент меняется атмосферное давление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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