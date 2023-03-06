Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

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Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова.
Костомаров в больнице с 10 марта и за два месяца он побороть болезнь не смог. Врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы рук. Были разговоры о том, что он перенес микроинсульт, а также у него возникли снова проблемы со зрением. К тому же идут разговоры о том, что у фигуриста синеет рука, а это может указывать на сепсис, пишет издание «Подмосковье сегодня».
Чемпион мира и хореограф Илья Авербух несколькими днями ранее заявил, что состояние Романа Костомарова несколько улучшилось. Но больше информации о том, стало ему лучше или нет, не поступало.
«Решение о дальнейшем лечении Романа Костомарова, полагаю, будет принимать мультидисциплинарная бригада врачей. Она определит физическое состояние пациента и психическое», - сказал Осипов.
Он добавил, что Костомарову действительно могут провести еще и ампутацию кисти руки. Опасность того, что сепсис будет прогрессировать, сохраняется.
По словам эксперта, провоцировать проблемы могут разные бактерии и процесс лечения сепсиса может затянуться до полугода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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