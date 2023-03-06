Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Сегодня, 08:14

0

Image 16+
Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
Роман Костомаров

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова.

Костомаров в больнице с 10 марта и за два месяца он побороть болезнь не смог. Врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы рук. Были разговоры о том, что он перенес микроинсульт, а также у него возникли снова проблемы со зрением. К тому же идут разговоры о том, что у фигуриста синеет рука, а это может указывать на сепсис, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Чемпион мира и хореограф Илья Авербух несколькими днями ранее заявил, что состояние Романа Костомарова несколько улучшилось. Но больше информации о том, стало ему лучше или нет, не поступало.

«Решение о дальнейшем лечении Романа Костомарова, полагаю, будет принимать мультидисциплинарная бригада врачей. Она определит физическое состояние пациента и психическое», - сказал Осипов.

Он добавил, что Костомарову действительно могут провести еще и ампутацию кисти руки. Опасность того, что сепсис будет прогрессировать, сохраняется. 

По словам эксперта, провоцировать проблемы могут разные бактерии и процесс лечения сепсиса может затянуться до полугода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Сегодня, 08:14

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

6-03-2023, 13:04

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека

3-03-2023, 11:14

Находящемуся в медикаментозной коме фигуристу РФ Роману Костомарову отправили письмо из Плеса

3-03-2023, 09:29

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек

1-03-2023, 20:04

Спортивный врач Яблуновский предположил, что причиной болезни Костомарова стали паразиты

27-02-2023, 12:34

«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова

24-02-2023, 14:14

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

18-02-2023, 16:45

В Красноярском крае случаи заражения зарегистрировали впервые

16-02-2023, 12:44

Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

7-02-2023, 13:04

Врач Харькина рассказала о продуктах, способных спровоцировать развитие гастрита

30-12-2022, 16:14

Лор Зайцев напомнил, что гриппом можно заразиться через глаза

27-12-2022, 16:09

Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как избежать ожирения печени

26-12-2022, 16:04

Об опыте вакцинации от гриппа и коронавируса одновременно рассказала корреспондент «59.RU»

24-12-2022, 10:34

Диетолог Перевалова порекомендовала не есть тыкву при обострении заболеваний ЖКТ

18-10-2022, 10:14

Генетик рассказала о том, связан ли рак в Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО

5-09-2022, 09:24

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

Спроса.net: деньги на покупку квартир у граждан в России кончились

2-08-2022, 15:24

В Европе зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

30-07-2022, 13:14

У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

30-07-2022, 10:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пригожин заманил украинскую армию в ловушку: генерал Липовой о «Бахмутской мясорубке»

Пригожин заманил украинскую армию в ловушку: генерал Липовой о «Бахмутской мясорубке»

7-03-2023, 15:37

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провоцирует киевский режим на переброску в Бахмут новых подразделений для...

Подробнее
Заплатить по счетам: РФ избавилась от ненужных долгов

Заплатить по счетам: РФ избавилась от ненужных долгов

8-03-2023, 14:49

0

Российская экономика находится под серьезным санкционным давлением, что вынуждает российское руководство идти на...

Подробнее
Производитель шин Continental объявил о намерении уйти из России

Производитель шин Continental объявил о намерении уйти из России

8-03-2023, 15:14

0

Производитель автомобильных шин Continental из Германии покинет российский рынок. Гендиректор Николай Сетцер, объявляя...

Подробнее
Петербургские гиды призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки, позволяющие уничтожать исторические здания

Петербургские гиды призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки, позволяющие уничтожать исторические здания

8-03-2023, 14:13

0

Гиды и экскурсоводы Санкт-Петербурга призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки к закону о «зонах охраны»....

Подробнее
В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»

В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»

7-03-2023, 16:24

0

В Анапе задержали 60-летнюю женщину, которая под крики «Слава ВСУ!» пыталась совершить поджог отделения одного из...

Подробнее
Во Франции протестные митинги

Во Франции протестные митинги

7-03-2023, 15:49

0

Во Франции в разных городах проходят протестные акции против проведения пенсионной реформы в государстве. Митингующие...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Перелеты по РФ на майские праздники 2023 подорожают в 5 раз

Перелеты по РФ на майские праздники 2023 подорожают в 5 раз

8-03-2023, 16:24

0

К праздникам, череда которых ожидается на всей территории Российской Федерации в мае нынешнего года, стоимость билетов...

Подробнее
У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли в общей сложности 20 картин

У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли в общей сложности 20 картин

8-03-2023, 09:34

0

Новосибирская гражданка была в отпуске и написала за этот период в общей сложности 20 картин. Девушка везла свои...

Подробнее
Экономист Масленников: надо внимательно смотреть на новые санкции, меняется их качество

Экономист Масленников: надо внимательно смотреть на новые санкции, меняется их качество

8-03-2023, 10:39

0

Запад уже перешел рубеж по количественному наращиванию санкций. Придумать что-то новое США и Евросоюзу сложно. Поэтому...

Подробнее
Читатели «Welt» выразили мнение о расследовании инцидента на «Северном потоке»

Читатели «Welt» выразили мнение о расследовании инцидента на «Северном потоке»

8-03-2023, 14:34

0

Читатели немецкого издания «Welt» в комментариях отреагировали на ситуацию с расследованием диверсии на трубопроводе...

Подробнее