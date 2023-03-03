Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет.

Она полагает, что нет смысла радоваться тем положительным новостям, которые поступают о здоровье Романа Костомарова. По ее словам, состояние олимпийского чемпиона еще очень тяжелое.

Как заявляет Айгуль Хуснетдинова, ситуация слишком нестабильна, а будущее пациента зависит от слишком многих факторов. Но шансов на выживание у Костомарова почти нет. Все решится до 8 марта. Если произойдут кардинальные улучшения, то он выживет. В противном случае он будет медленно умирать в больнице.

По мнению экстрасенса, случай Романа не стоит трактовать как порчу или наказание предков. Но она считает, что спасти его не удастся.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали еще 10 января. После этого стала поступать информация о том, что его состояние ухудшается и ему ампутировали стопы, он перенес микроинсульт и у него возникли проблемы со зрением. Сейчас вроде бы ему лучше и его выводят из медикаментозной комы, но эту информацию родные спортсмена не комментируют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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