В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека

Сегодня, 11:14

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В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека
Фото из открытых источников

Жители Екатеринбурга обратили внимание на голубей, которые ведут себя довольно странно. Об этом сегодня пишет местное издание «Е1».

Птицы, о которых идет речь, подолгу стоят на месте, постоянно вертят головами и не обращают внимание на людей. Они не пугаются, не стремятся отскочить от человека. Скорее, наоборот - могут подлететь поближе.

Журналисты за комментариями обратились к орнитологу. Судя по ее разъяснениям, за поведением птиц не стоят никакие биолаборатории. Все довольно просто: птицы больны вертячкой. Научным языком она именуется болезнью Ньюкасла.

Это вирус, который быстро приводит к гибели голубей. Заразившемуся от птиц человеку летальный исход не грозит. И тем не менее, болезнь протекает тяжело - наподобие гриппа.

«Держится температура до 40 градусов, появляется кашель, ломит суставы», — пояснил председатель Свердловского областного клуба голубеводов Руслан Салимов.

Что касается зараженных птиц, они, как правило, погибают. Выживают с болезнью Ньюкасла только особи с крепким иммунитетом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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