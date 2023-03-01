В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека

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Жители Екатеринбурга обратили внимание на голубей, которые ведут себя довольно странно. Об этом сегодня пишет местное издание «Е1».
Птицы, о которых идет речь, подолгу стоят на месте, постоянно вертят головами и не обращают внимание на людей. Они не пугаются, не стремятся отскочить от человека. Скорее, наоборот - могут подлететь поближе.
Журналисты за комментариями обратились к орнитологу. Судя по ее разъяснениям, за поведением птиц не стоят никакие биолаборатории. Все довольно просто: птицы больны вертячкой. Научным языком она именуется болезнью Ньюкасла.
Это вирус, который быстро приводит к гибели голубей. Заразившемуся от птиц человеку летальный исход не грозит. И тем не менее, болезнь протекает тяжело - наподобие гриппа.
«Держится температура до 40 градусов, появляется кашель, ломит суставы», — пояснил председатель Свердловского областного клуба голубеводов Руслан Салимов.
Что касается зараженных птиц, они, как правило, погибают. Выживают с болезнью Ньюкасла только особи с крепким иммунитетом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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