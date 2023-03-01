В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые могут быть опасными для человека

Жители Екатеринбурга обратили внимание на голубей, которые ведут себя довольно странно. Об этом сегодня пишет местное издание «Е1».

Птицы, о которых идет речь, подолгу стоят на месте, постоянно вертят головами и не обращают внимание на людей. Они не пугаются, не стремятся отскочить от человека. Скорее, наоборот - могут подлететь поближе.

Журналисты за комментариями обратились к орнитологу. Судя по ее разъяснениям, за поведением птиц не стоят никакие биолаборатории. Все довольно просто: птицы больны вертячкой. Научным языком она именуется болезнью Ньюкасла.

Это вирус, который быстро приводит к гибели голубей. Заразившемуся от птиц человеку летальный исход не грозит. И тем не менее, болезнь протекает тяжело - наподобие гриппа.

«Держится температура до 40 градусов, появляется кашель, ломит суставы», — пояснил председатель Свердловского областного клуба голубеводов Руслан Салимов.

Что касается зараженных птиц, они, как правило, погибают. Выживают с болезнью Ньюкасла только особи с крепким иммунитетом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700