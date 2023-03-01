Находящемуся в медикаментозной коме фигуристу РФ Роману Костомарову отправили письмо из Плеса

Фигурист Роман Костомаров уже почти два месяца находится в больнице и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь.

В поддержку Костомарову проводит тур по городам с ледовым шоу Илья Авербух. Увидеть его можно будет в 25 города России. Как рассказал Авербух, он решился на этот тур, чтобы помочь своему другу.

В городах будут установлены специальные почтовые ящики, куда каждый желающий сможет положить письмо для титулованного спортсмена. И первые послания уже отправили фигуристу.

В Сети появилась фотографии писем из города Плес Ивановской области. Авторы этих писем желают Роману побороть болезнь и восстановить здоровье.

Напомним, 10 января олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован в «Коммунарку» с пневмонией. Врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы рук. А сейчас уже сообщают СМИ, что после двух инсультов Костомаров ослеп на один глаз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700