В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек

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В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере здравоохранения. Можно сделать вывод о том, что после двух «ковидных» годов смертность заметно снизилась, достигнув показателей 2019 года, когда было зарегистрировано 56 285 смертей. Известно, что в 2020 году в регионе скончались 67 204 человека, а в 2021 году – 76 389. Ковид оказал влияние на систему свертываемости крови. Он спровоцировал сосудистые заболевания.
Известно, что коронавирус способствует образованию тромбов. Поэтому в 2021 году сыграли роль последствия ковида. От постковидных осложнений умирало больше людей, чем непосредственно от ковида. Случалось так, что ковид вылечили, а через неделю пациент скончался от тромбоэмболии.
Возврат к цифрам 2019 объясняется тем, что вакцинация помогла сформировать коллективный иммунитет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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