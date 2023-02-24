Спортивный врач Яблуновский предположил, что причиной болезни Костомарова стали паразиты

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. По последней информации, угроза жизни спортсмена миновала, но его состояние все еще тяжелое. За полтора месяца он многое перенес - и пневмонию, и сепсис, и ампутацию. О том, что могло стать причиной столь стремительной и страшной болезни Костомарова порассуждал подполковник медицинской службы в отставке, спортивный врач Александр Яблуновский.
Возможно, дело в паразитах, полагает он. По словам врача, они существенно снижают сопротивляемость организма. А Костомаров перенес вирусную инфекцию, на фоне которой развилась пневмония. Потом были зафиксированы нарушения свертываемости крови, развился некроз и омертвление тканей.
Наличие паразитов в обычной жизни заподозрить непросто. Да и анализы не всегда могут выявлять их. Мир паразитов известен своим разнообразием.
Однако при этом любая паразитарная инфекция существенно снижает иммунитет человека.
«Хочу подчеркнуть, что в велоспорте это реальная проблема. Гонщики, катаясь под дождём, получают грязь на лицо. При таких раскладах заразиться паразитарной инфекцией довольно просто. Не все заболевают, а только те, у которых изначально уже был снижен иммунитет», — объяснил Александр Яблуновский в беседе с «Комсомолка. Спорт».
Врач добавил, что занимаясь преимущественно лечением паразитов, а не акцентируя большее внимание на терапии вирусной инфекции, человек быстро восстанавливается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...Подробнее
Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными....Подробнее
Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...Подробнее
Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили...Подробнее
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...Подробнее
Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, которое видели в Турции перед землетрясениями. Голубое...Подробнее
Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому...Подробнее
Комментировать