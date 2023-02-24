Спортивный врач Яблуновский предположил, что причиной болезни Костомарова стали паразиты

Фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. По последней информации, угроза жизни спортсмена миновала, но его состояние все еще тяжелое. За полтора месяца он многое перенес - и пневмонию, и сепсис, и ампутацию. О том, что могло стать причиной столь стремительной и страшной болезни Костомарова порассуждал подполковник медицинской службы в отставке, спортивный врач Александр Яблуновский.

Возможно, дело в паразитах, полагает он. По словам врача, они существенно снижают сопротивляемость организма. А Костомаров перенес вирусную инфекцию, на фоне которой развилась пневмония. Потом были зафиксированы нарушения свертываемости крови, развился некроз и омертвление тканей.

Наличие паразитов в обычной жизни заподозрить непросто. Да и анализы не всегда могут выявлять их. Мир паразитов известен своим разнообразием.

Однако при этом любая паразитарная инфекция существенно снижает иммунитет человека.

«Хочу подчеркнуть, что в велоспорте это реальная проблема. Гонщики, катаясь под дождём, получают грязь на лицо. При таких раскладах заразиться паразитарной инфекцией довольно просто. Не все заболевают, а только те, у которых изначально уже был снижен иммунитет», — объяснил Александр Яблуновский в беседе с «Комсомолка. Спорт» .

Врач добавил, что занимаясь преимущественно лечением паразитов, а не акцентируя большее внимание на терапии вирусной инфекции, человек быстро восстанавливается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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