«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова

На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров с 10 января в больнице и до сих пор нет утешительных новостей о его здоровье.
Он пережил пневмонию, гангрену, сепсис, ампутацию конечностей, два инсульта, пишет «Комсомольская правда».
Комментируя его здоровье, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что сейчас многое зависит от того, как справится с нагрузкой иммунная система Костомарова. Пока еще он остается в медикаментозном сне, так как идет естественный процесс отмирания клеток.
При этом возник также отек головного мозга. Были сообщения о том, что у Костомарова поражено 25% головного мозга. Чтобы поддержать организм спортсмена, ему очистили кровь от токсинов.
Эксперты говорят о том, что нет препаратов или методик, которые бы могли запустить иммунитет Костомарова. Его организм медленно умирает и все зависит от того, начнет ли Костомаров сам бороться за свою жизнь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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