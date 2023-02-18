«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова

Сегодня, 14:14

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«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова
Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с 10 января в больнице и до сих пор нет утешительных новостей о его здоровье.

Он пережил пневмонию, гангрену, сепсис, ампутацию конечностей, два инсульта, пишет «Комсомольская правда».

Комментируя его здоровье, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что сейчас многое зависит от того, как справится с нагрузкой иммунная система Костомарова. Пока еще он остается в медикаментозном сне, так как идет естественный процесс отмирания клеток.

При этом возник также отек головного мозга. Были сообщения о том, что у Костомарова поражено 25% головного мозга. Чтобы поддержать организм спортсмена, ему очистили кровь от токсинов.

Эксперты говорят о том, что нет препаратов или методик, которые бы могли запустить иммунитет Костомарова. Его организм медленно умирает и все зависит от того, начнет ли Костомаров сам бороться за свою жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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