В Красноярском крае случаи заражения зарегистрировали впервые

В 2022 году в Красноярском крае были зарегистрированы 4 случая редкого инфекционного заболевания.

Роспотребнадзор Красноярска сообщил, что в регионе выявили листериоз. В большинстве случаев им заразились от животных. Ранее в Красноярском крае случаи заражения листериозом не выявляли.

Листериоз, хоть и не вызывает массовых эпидемий, однако достаточно опасен для некоторых категорий граждан. В группе риска беременные, младенцы и люди с ослабленным иммунитетом.

Листериоз передается от сельскохозяйственных животных и от грызунов. Поэтому важно предпринимать профлиактические меры, чтобы снизить вероятность заражения. Роспотребнадзор дает на своем сайте полную информацию, какие шаги необходимо для этого сделать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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