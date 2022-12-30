Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

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Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска.
Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести уже свыше 110 килограммов, передает «Starhit.ru». У мальчика, как рассказала его мать, диагностировали третью степень ожирения.
По словам матери Гриши, она не знает, как ему помочь. При рождении он весил 2200 граммов, но сразу начал набирать вес. Когда ребенок пошел в школу, он был уже крупнее своих родственников.
Сейчас у Гриши ожирение третьей степени, повышенное давление, проблемы с сахаром, а также апноэ. Поэтому спать он может только сидя.
«Я встаю ночью и проверяю, жив ли мой сын. Эндокринолог сказал, что в один из дней он может просто не проснуться», - рассказала его мать.
Она добавила, что посадить ребенка на диету не может, поскольку он начинает скандалить и требовать еду.
Комментируя эту ситуацию, эксперты рассказали, что в РФ сейчас детское ожирение фиксируют у 40% детей, хотя еще 30 лет назад такая проблема была у 10%. Поэтому бороться с этой проблемой следует вместе родителям и специалистам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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