Врач Харькина рассказала о продуктах, способных спровоцировать развитие гастрита

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Харькина рассказала о продуктах, способных спровоцировать развитие гастрита. Ее слова приводит Газета Ru.

По словам медика, желудок склонен реагировать на механическое, химическое и термическое воздействие поступающей пищи. Она порекомендовала не увлекаться газированными напитками.

«Их сладкий вкус достигается добавлением искусственных подсластителей и усилителей вкуса, для газации используется углекислый газ, являющийся консервантом», - отметила гастроэнтеролог.

Из этого следует, что практически все продукты, в составе которых имеются консерванты, могут спровоцировать развитие заболевания или его обострение.

Это сладости, консервы, различные колбасы и копчености. В их составе, кроме консервантов, содержатся приправы и добавки, которые могут раздражать желудок.

Ранее врач Сергей Агапкин посоветовал аллергикам готовить к новогоднему столу только те блюда, в которых они уверены, и точно знают, что аллергическую реакцию они не спровоцируют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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