Лор Зайцев напомнил, что гриппом можно заразиться через глаза

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев напомнил гражданам, что вирусом гриппа можно заразиться не только через дыхательные пути, но даже через глаза. Да, случаи подобного инфицирования относительно редки, но все же случаются. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Грипп является вирусом, который распространяется воздушно-капельным путем. Следовательно, объясняет доктор Зайцев, он может проникать в организм через конъюктиву глаза или носослезный канал.

При этом риск инфицирования увеличивается, если у человека имеется привычка тереть глаза.

Лор также призвал вытираться только своим личным полотенцем. Потому как если использовать то же, что и больной человек, тоже можно пополнить ряды заболевших.

Подобный путь передачи вируса не исключен, даже если концентрация вируса в организме зараженного невысокая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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