Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как избежать ожирения печени

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Излишнее употребление в пищу простых сахаров и углеводов приводит к крайне серьезному заболеванию печени - жировому гепатозу. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Медик пояснил, что когда углеводов в рационе больше, чем надо, ускоряются процессы брожения, в ходе которых образуются токсины. Печень, будучи внутренним фильтром организма, вынуждена перерабатывать данные вредные вещества и, в итоге, накапливать жировые капли.
Если пищевые нарушения становятся системными, этот орган начинает страдать ожирением, буквально обрастая жиром. Развивается заболевание гепатоз, которое требует длительного лечения и коррекции рациона.
Важно следить за тем, что употребляете в пищу. Желательно для того, чтобы никогда не сталкиваться с гепатозом, отказаться от простых углеводов в рационе - это фастфуд, магазинная выпечка, торты и десерты, сладкие напитки, или хоты бы существенно уменьшить их количество в рационе. Даже снижение порций даст положительный результат, заключил врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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