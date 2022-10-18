В Прикамье прекратили вакцинацию от гриппа, хотя и идет пик заболеваемости. Об опыте вакцинации от гриппа и коронавируса одновременно рассказала корреспондент «59.RU».

Она обратилась в прививочный пункт, поскольку хотела защититься от заражения, так как перенесла осенью две простуды и боялась свиного гриппа. Хотя ее некоторым знакомым отказали в вакцинации, она смогла записаться на прививки и получила их.

«Когда я пришла в поликлинику (кстати, температуру здесь на входе опять измеряют), у прививочного кабинета не было людей, передо мной в очереди стояли только девушка и парень. И никаких столпотворений, как это было в прошлом году во времена расцвета коронавируса», - отметила журналистка.

Получив две прививки, она пробыла минут 15 у кабинета и отправилась домой. Плохо ей стало не сразу. Заболела голова и возникло ощущение нереальности, когда казалось, что все вокруг происходит не с ней.

На второй день появился шум в ушах, продолжила болеть голова и очень сильно болело плечо. Тогда она принимала обезболивающие препараты. Через день все побочные явления прошли, кроме боли в плече.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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