Диетолог Перевалова порекомендовала не есть тыкву при обострении заболеваний ЖКТ

Сегодня, 10:14

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Диетолог Перевалова порекомендовала не есть тыкву при обострении заболеваний ЖКТ
Фото из открытых источников

Врач-диетолог Ольга Перевалова в эфире радио Sputnik порекомендовала не употреблять тыкву гражданам при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Здоровые люди эту ягоду, символизирующую золотую осень, могут кушать даже ежедневно. Единственное ограничение - в количестве не более 200-300 граммов в сутки.

Тыква - кладезь каротиноидов, которые улучшают здоровье глаз и состояние кожи, а ее семечки - признанное противогельминтное натуральное средство. Но все же некоторым людям не стоит налегать на этот плод.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении заболеваний ЖКТ: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. Все дело в грубой клетчатке, которая есть в их составе. Она способна, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки. А именно ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — пояснила доктор Перевалова.

Врачи не советуют ягоду и при проблемах с выделением желчи, пациентам со слабым кишечником, поскольку она может вызвать диарею.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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