Генетик рассказала о том, связан ли рак в Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Генетик рассказала о том, связан ли рак в Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО
Фото из открытых источников

Лабораторный генетик Ольга Кокорина решила пролить свет на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Бытует мнение о том, что искусственное оплодотворение дает очень серьезный и опасный эффект - развитие онкологических заболеваний. Поговаривают о том, что опухоли Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске имеют отношение к этой процедуре. Как известно, певица Жанна Фриске длительное время боролась с раком головного мозга, однако выкарабкаться ей не удалось - она скончалась семь лет назад. Такой же диагноз был поставлен и актрисе Анастасии Заворотнюк.

Комментируя слухи о влиянии процедуры ЭКО на развитие рака, Кокорина заявила, что искусственное оплодотворение не может спровоцировать появление мутаций. Она отметила, что подобная информация не обоснована с научной точки зрения. На самом деле процедура и рак не связаны между собой, подчеркнула Кокорина. Она также обратила внимание на то, что сегодня онкология стала одним из наиболее распространенных заболеваний, которые зачастую развиваются в организме человека после 40 лет. Причины образования опухолей кроются в генетической предрасположенности и возрастных изменениях. 

Как правило, ЭКО делают пары после 35 лет. То есть, этот возраст приближен к группе риска, поэтому многие люди делают вывод об опасности процедуры ЭКО. Связь между процедурой искусственного оплодотворения и развитием онкозаболеваний надуманна, отметила генетик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Генетик рассказала о том, связан ли рак в Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО

Сегодня, 09:24

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

Спроса.net: деньги на покупку квартир у граждан в России кончились

2-08-2022, 15:24

В Европе зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

30-07-2022, 13:14

У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

30-07-2022, 10:39

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

29-07-2022, 07:04

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

20-07-2022, 23:29

Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

13-05-2022, 19:14

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о неготовности властей отменять масочный режим

22-03-2022, 17:59

Лидер «Любэ» Расторгуев назвал предателями родины уехавших из РФ звезд

19-03-2022, 15:39

Терапевт пояснил, у кого может не сформироваться иммунитет после COVID-прививки

18-03-2022, 13:04

В Италии отказались от российской вакцины «Cпутника V» от коронавируса

26-02-2022, 14:44

В Петербурге продолжается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом

26-02-2022, 13:54

«Это большой удар по иммунной системе». Что екатеринбуржцы говорят о COVID-вакцине для самых маленьких

17-02-2022, 12:44

«В гробу я видел ваши маски». Какие ограничения действуют в Лондоне

12-02-2022, 16:34

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

10-02-2022, 12:54

В инфекционные стационары Москвы были госпитализированы 8,6% инфицированных в течение прошедших суток

8-02-2022, 01:19

За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга

7-02-2022, 11:59

Эпидемиолог Фаворов: при падении заболеваемости наблюдается четкий рост смертей

6-02-2022, 19:39

Жители Петербурга с подозрением на коронавирус или ОРВИ смогут не посещать поликлиники для открытия больничного

6-02-2022, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

2-09-2022, 18:23

0

Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...

Подробнее
Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

3-09-2022, 16:39

0

Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы...

Подробнее
Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

2-09-2022, 16:24

0

Зависимость Европы от российского газа, похоже, подходит к концу, говорят энергетические и политические аналитики. Это...

Подробнее
Российская колонна военной техники поразила крымчан

Российская колонна военной техники поразила крымчан

2-09-2022, 11:19

0

Жители Крыма сообщают о масштабной переброске большого количества военной техники. Речь идет об огромной колонне...

Подробнее
Electrolux окончательно уходит из России

Electrolux окончательно уходит из России

2-09-2022, 15:29

0

Шведская компания Electrolux, производитель бытовой техники, которая славится своим безупречным качеством, окончательно...

Подробнее
Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

2-09-2022, 17:04

0

Закупка российскими властями юаней может оказать влияние на курс рубля, поскольку текущий для экономики страны...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

2-09-2022, 15:59

0

Кризис 2015 года в России не повторится, заверил в беседе с журналистами финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он...

Подробнее
В Ижевске мужчина поджег отдел полиции коктейлем Молотова и ранил ножом двух полицейских

В Ижевске мужчина поджег отдел полиции коктейлем Молотова и ранил ножом двух полицейских

3-09-2022, 10:24

0

В Ижевске мужчина попытался поджечь посредством коктейля Молотова отдел полиции, а также нанес ножевое ранение двум...

Подробнее
Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

3-09-2022, 10:59

0

Спад в российской экономике из-за санкций очевиден и уже даже находится на самом высоком уровне. Глава правительства...

Подробнее
На спецоперации в Украине погиб отец двух дочерей из Великого Новгорода Максим Петров

На спецоперации в Украине погиб отец двух дочерей из Великого Новгорода Максим Петров

Вчера, 14:14

0

В ходе специальной военной операции в Украине, которую Россия проводит уже в течение 193 суток, погиб житель Великого...

Подробнее