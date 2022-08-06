Генетик рассказала о том, связан ли рак в Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО

Лабораторный генетик Ольга Кокорина решила пролить свет на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Бытует мнение о том, что искусственное оплодотворение дает очень серьезный и опасный эффект - развитие онкологических заболеваний. Поговаривают о том, что опухоли Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске имеют отношение к этой процедуре. Как известно, певица Жанна Фриске длительное время боролась с раком головного мозга, однако выкарабкаться ей не удалось - она скончалась семь лет назад. Такой же диагноз был поставлен и актрисе Анастасии Заворотнюк.

Комментируя слухи о влиянии процедуры ЭКО на развитие рака, Кокорина заявила, что искусственное оплодотворение не может спровоцировать появление мутаций. Она отметила, что подобная информация не обоснована с научной точки зрения. На самом деле процедура и рак не связаны между собой, подчеркнула Кокорина. Она также обратила внимание на то, что сегодня онкология стала одним из наиболее распространенных заболеваний, которые зачастую развиваются в организме человека после 40 лет. Причины образования опухолей кроются в генетической предрасположенности и возрастных изменениях.

Как правило, ЭКО делают пары после 35 лет. То есть, этот возраст приближен к группе риска, поэтому многие люди делают вывод об опасности процедуры ЭКО. Связь между процедурой искусственного оплодотворения и развитием онкозаболеваний надуманна, отметила генетик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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