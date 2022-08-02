Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ
Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в...Подробнее
Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост количества выявленных случаев заражения ковидом.
За истекшие сутки в стране были зарегистрированы 19974 вновь заболевших россиянина против 18555 заразившихся днём ранее. В Северной столице этот показатель составил 2303 и 2078 человек соответственно. В Москве за минувшие сутки отмечены 5997 случаев заболевания, в Подмосковье – 2072 случая.
В целом по России госпитализировали 2141 пациента. В Петербургские больницы попали 193 жителя, скончались 9. В столице – 371 человек госпитализирован и 17 человек скончались.
Напомним, пока медики прогнозируют, что новый пик заболеваемости придётся на конец текущего месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в...Подробнее
В США и Великобритании снова разгорелась шпиономания и теперь уже там говорят о том, что Пекин скоро возьмет под...Подробнее
Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...Подробнее
КНДР выступила с предложением к Российской Федерации об отправке до 100 000 своих добровольцев. Корейские воины готовы...Подробнее
18 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Краснотуранск Красноярского края 22-летний Дмитрий...Подробнее
Финская телерадиовещательная компания YLE организовала опрос среди жителей страны, который показал, что более половины...Подробнее
Войска РФ могут ударить в тыл группировке ВСУ в Авдеевке, полагает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Он обратил...Подробнее
Военные Вооруженных сил Российской Федерации остановили азербайджанскую военную операцию «Возмездие». Российская армия,...Подробнее
Политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал полное освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели. По его словам, в...Подробнее
Сегодня стали известны подробности инцидента с легкомоторным самолётом Piper PA-28, совершившим накануне около пяти...Подробнее
Комментировать