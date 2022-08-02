Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост количества выявленных случаев заражения ковидом.

За истекшие сутки в стране были зарегистрированы 19974 вновь заболевших россиянина против 18555 заразившихся днём ранее. В Северной столице этот показатель составил 2303 и 2078 человек соответственно. В Москве за минувшие сутки отмечены 5997 случаев заболевания, в Подмосковье – 2072 случая.

В целом по России госпитализировали 2141 пациента. В Петербургские больницы попали 193 жителя, скончались 9. В столице – 371 человек госпитализирован и 17 человек скончались.

Напомним, пока медики прогнозируют, что новый пик заболеваемости придётся на конец текущего месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700