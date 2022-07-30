Спроса.net: деньги на покупку квартир у граждан в России кончились

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На российском рынке недвижимости - кризис. Цены на квартиры существенно выросли, а деньги на их покупку, как пишет «Свободная пресса» и выносит это в заголовок, «у россиян кончились».
В условиях отсутствия спроса стоимость квадратных метров может под конец года обвалиться. На сегодня все сделки на рынке завязаны только на ипотечный кредит. Однако уровень закредитованности населения России подошел к критической черте. Своих денег на покупку недвижимости у людей в сложившихся условиях уже не осталось.
По мнению специалистов, рынок может спасти только кардинальная коррекция цен. Стоимость квадратного метра для того, чтобы спрос был восстановлен, должна снизиться в десять раз.
«Люди ждут сильного падения цен, а те осторожные прогнозы, которые периодически появляются в СМИ, скорее, попытки отсрочить это неизбежное явление», — говорит Татьяна Иванова, частный риелтор.
Аналитики твердят, что продавцы недвижимости по причине низкого спроса сейчас цены не повышают. Однако и к кардинальному снижению не готовы. Хотя бы потому, что номинальная стоимость новостроек продолжает расти в цене, а данные рынки весьма тесно связаны между собой.
Вице-премьер Марат Хуснуллин недавно заявил: «Спрос на жилье в РФ по итогам 2022 года будет на 10?20% ниже, чем в прошлом году. Это снижение будет соответствовать нормальным рыночным реалиям, поэтому ничего здесь страшного нет. Если спрос станет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — продлевать льготную ипотеку на следующий год или другие предложения».
Авторы статьи в «СП» отметили, что представители власти пока особой оригинальностью не блещут и выступают в стиле «денег нет, но вы держитесь». Решение они видят в том, чтобы еще больше разогнать ипотеку, - и это при столь высокой закредитованности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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