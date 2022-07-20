В Европе зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

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В мире зафиксирована еще одна смерть от оспы обезьян. На сей раз - в Европе. В частности, в Испании. Это первый летальный случай в результате заражения данным заболеванием на территории Европы.
По сообщению газеты El Mundo, ссылающейся на Министерство здравоохранения королевства, от оспы обезьян умер пациент в Валенсии. При этом расследование данного случая еще продолжается.
Предварительно специалисты установили, что причиной смерти стал энцефалит, ассоциированный с оспой.
Вчера стало известно о первом летальном случае в результате заражения в мире. СМИ сообщили о кончине 41-летнего жителя Бразилии. У него имелись серьезные проблемы в работе иммунной системы.
На текущий момент в мире уже диагностировано 22 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой. Инфицированные выявлены в 79 странах.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил более тяжелое течение оспы обезьян у детей, поскольку иммунитет у подрастающего поколения более слабый, нежели у взрослых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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