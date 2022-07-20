Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

Начиная с сегодняшнего дня в корпусе-трансформере петербургского Госпиталя для ветеранов войн вновь открыт приём жителей Северной столицы, заболевших коронавирусом. На территории корпуса развёрнуты сто двадцать коек для ковид-пациентов - сообщили представители городского комитета по здравоохранению.

Как сообщает правительство Санкт-Петербурга, в настоящее время для петербуржцев, заболевших коронавирусом и пневмонией, развёрнуты тысяча двести пятьдесят коек. На данный момент девятьсот сорок шесть из них уже заняты. Всего в городе на Неве на приём данной категории заболевших жителей работают шесть медучреждений. Помимо Госпиталя, с коронавирусными больными работают Боткинская больница, детская клиника имени Филатова, сороковая горбольница, Александровская больница и психиатрическое заведение имени Скворцова-Степанова.

Напомним, с середины текущего месяца по всей России наблюдается рост ковид-заболеваемости. К сожалению, Петербург не стал исключением. Если на территории страны было выявлено одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать новых случаев заражения, то в Петербурге коронавирусом заболел тысяча сто пятьдесят один человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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