Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Начиная с сегодняшнего дня в корпусе-трансформере петербургского Госпиталя для ветеранов войн вновь открыт приём жителей Северной столицы, заболевших коронавирусом. На территории корпуса развёрнуты сто двадцать коек для ковид-пациентов - сообщили представители городского комитета по здравоохранению.
Как сообщает правительство Санкт-Петербурга, в настоящее время для петербуржцев, заболевших коронавирусом и пневмонией, развёрнуты тысяча двести пятьдесят коек. На данный момент девятьсот сорок шесть из них уже заняты. Всего в городе на Неве на приём данной категории заболевших жителей работают шесть медучреждений. Помимо Госпиталя, с коронавирусными больными работают Боткинская больница, детская клиника имени Филатова, сороковая горбольница, Александровская больница и психиатрическое заведение имени Скворцова-Степанова.
Напомним, с середины текущего месяца по всей России наблюдается рост ковид-заболеваемости. К сожалению, Петербург не стал исключением. Если на территории страны было выявлено одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать новых случаев заражения, то в Петербурге коронавирусом заболел тысяча сто пятьдесят один человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...Подробнее
Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...Подробнее
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...Подробнее
Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...Подробнее
Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Комментировать