Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

Вчера, 23:29

0

Image 16+
Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа тридцатичетырёхлетнему петербуржцу, работающему инженером аэропорта Пулково. В качестве донора выступила мать пациента, которая спасла сына, став донором в первый раз в жизни.

Во время обследования медики диагностировали у мужчины почечную недостаточность, поэтому встал вопрос о срочной пересадке органа. Узнав о диагнозе, пятидесятичетырёхлетняя женщина сразу предложила себя в качестве донора, даже не задумываясь о последствиях – сообщают «Невские новости».

По сообщению источников, после проведения операции оба родственника чувствуют себя хорошо, на данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

Вчера, 23:29

Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

13-05-2022, 19:14

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о неготовности властей отменять масочный режим

22-03-2022, 17:59

Лидер «Любэ» Расторгуев назвал предателями родины уехавших из РФ звезд

19-03-2022, 15:39

Терапевт пояснил, у кого может не сформироваться иммунитет после COVID-прививки

18-03-2022, 13:04

В Италии отказались от российской вакцины «Cпутника V» от коронавируса

26-02-2022, 14:44

В Петербурге продолжается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом

26-02-2022, 13:54

«Это большой удар по иммунной системе». Что екатеринбуржцы говорят о COVID-вакцине для самых маленьких

17-02-2022, 12:44

«В гробу я видел ваши маски». Какие ограничения действуют в Лондоне

12-02-2022, 16:34

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

10-02-2022, 12:54

В инфекционные стационары Москвы были госпитализированы 8,6% инфицированных в течение прошедших суток

8-02-2022, 01:19

За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга

7-02-2022, 11:59

Эпидемиолог Фаворов: при падении заболеваемости наблюдается четкий рост смертей

6-02-2022, 19:39

Жители Петербурга с подозрением на коронавирус или ОРВИ смогут не посещать поликлиники для открытия больничного

6-02-2022, 16:19

Инфекционист Анохин рассказал о постковидном синдроме у детей

5-02-2022, 14:44

Врач Нурисламов: Модель карантина 2020-го года уже устарела

4-02-2022, 17:09

Профессор Калинченко рассказала, при каких заболеваниях омикрон-штамм может быть смертельно опасным

31-01-2022, 20:29

Профессор Северинов, заразившийся COVID-19 после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, описал симптомы

31-01-2022, 20:09

Врачи рассказали о побочных эффектах вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

29-01-2022, 13:54

«Система здравоохранения лопнет»: врачи в России просят ввести карантин

28-01-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

19-07-2022, 10:09

0

Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он заявил, что ВС РФ...

Подробнее
СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

18-07-2022, 22:19

0

Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные...

Подробнее
Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

18-07-2022, 08:49

0

В субботу утром жители многоэтажных домов на Шуваловском проспекте проснулись от громких криков. Как оказалось, их...

Подробнее
В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России

В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России

19-07-2022, 13:24

0

Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота...

Подробнее
Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

18-07-2022, 12:29

0

Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...

Подробнее
Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Вчера, 12:05

0

Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

19-07-2022, 14:36

0

Петербуржцы просят уволить губернатора Петербурга Александра Беглова за проведение неудачной транспортной реформы,...

Подробнее
РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

18-07-2022, 09:54

0

Об этом пишет Царьград, отмечая, что после того как РФ спустила на воду свою подлодку с торпедами «Посейдон», были...

Подробнее
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Вчера, 05:09

0

Сегодня днём появилась информация о том, что из-за неизвестных злоумышленников была сорвана штатная работа Выборгского...

Подробнее
Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

18-07-2022, 22:14

0

Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания...

Подробнее