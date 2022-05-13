Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

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Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа тридцатичетырёхлетнему петербуржцу, работающему инженером аэропорта Пулково. В качестве донора выступила мать пациента, которая спасла сына, став донором в первый раз в жизни.
Во время обследования медики диагностировали у мужчины почечную недостаточность, поэтому встал вопрос о срочной пересадке органа. Узнав о диагнозе, пятидесятичетырёхлетняя женщина сразу предложила себя в качестве донора, даже не задумываясь о последствиях – сообщают «Невские новости».
По сообщению источников, после проведения операции оба родственника чувствуют себя хорошо, на данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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