Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа тридцатичетырёхлетнему петербуржцу, работающему инженером аэропорта Пулково. В качестве донора выступила мать пациента, которая спасла сына, став донором в первый раз в жизни.

Во время обследования медики диагностировали у мужчины почечную недостаточность, поэтому встал вопрос о срочной пересадке органа. Узнав о диагнозе, пятидесятичетырёхлетняя женщина сразу предложила себя в качестве донора, даже не задумываясь о последствиях – сообщают «Невские новости».

По сообщению источников, после проведения операции оба родственника чувствуют себя хорошо, на данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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