Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Александр Беглов выступил с предложением об отмене масочного режима, направив соответствующее письмо главному санитарному врачу Российской Федерации Анне Поповой.
О своей инициативе губернатор Северной столицы сообщил сегодня в личном телеграм-канале. По словам Беглова, он предложил внести изменения в постановление, изданное Поповой шестнадцатого октября две тысячи двадцатого года за номером тридцать один и отменить масочный режим на территории Санкт-Петербурга.
При этом городской глава подчеркнул, что за последние четыре недели ковид-заболеваемость в Петербурге снизилась более чем на сорок процентов, причём тенденция спада проявилась по всем клиническим формам коронавируса. По данным правительства, сейчас для ковид-пациентов в городе развёрнуты тысяча пятьсот девять коек в семи клиниках. На вчерашний день около двадцати процентов из них были свободны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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