Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

Сегодня, 19:14

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Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим
Фото из открытых источников

Александр Беглов выступил с предложением об отмене масочного режима, направив соответствующее письмо главному санитарному врачу Российской Федерации Анне Поповой.

О своей инициативе губернатор Северной столицы сообщил сегодня в личном телеграм-канале. По словам Беглова, он предложил внести изменения в постановление, изданное Поповой шестнадцатого октября две тысячи двадцатого года за номером тридцать один и отменить масочный режим на территории Санкт-Петербурга.

При этом городской глава подчеркнул, что за последние четыре недели ковид-заболеваемость в Петербурге снизилась более чем на сорок процентов, причём тенденция спада проявилась по всем клиническим формам коронавируса. По данным правительства, сейчас для ковид-пациентов в городе развёрнуты тысяча пятьсот девять коек в семи клиниках. На вчерашний день около двадцати процентов из них были свободны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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