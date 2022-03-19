Губернатор Санкт-Петербурга заявил о неготовности властей отменять масочный режим

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Во время своего традиционного эфира Александр Беглов сделал заявление о том, что на территории Санкт-Петербурга в ближайшее время масочный режим отменяться не будет.
Со слов губернатора, в течение двух последних недель число ковид-госпитализаций сократилось на сорок семь процентов, количество амбулаторных больных - на сорок два процента. Как считает Беглов, улучшающаяся эпидобстановка позволила ввести ослабления режима для общепита и других заведений, но отменять требования масочного режима ещё рано. В своей речи глава Петербурга подчеркнул необходимость ношения масок и соблюдения социальной дистанции в городе.
Напомним, что московские власти отменили требование использования СИЗ с пятнадцатого числа. Через три дня руководство Петербурга разрешило работать городским заведениям развлекательного профиля до шести часов утра. С двадцать первого марта распоряжением руководства РЖД отменён масочный режим в поездах дальнего следования и вокзалах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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