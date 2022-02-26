Лидер «Любэ» Расторгуев назвал предателями родины уехавших из РФ звезд

Сегодня, 15:39

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Лидер «Любэ» Расторгуев назвал предателями родины уехавших из РФ звезд
Фото из открытых источников

Об артистах, которые покинули Россию в последние недели высказался лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

После того как РФ начала военную спецоперацию на территории Украины, некоторые артисты высказались против нее и покинули Россию, а кто-то  без каких-либо комментариев выехал в другую страну, пишет Телепрограмма.

Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» отметил, что считает этих людей предателями родины.

«Надо любить свою страну и в любую лихую годину быть рядом с ней… Знаете, что такое предательство? Это предательство родины — вот настоящее предательство», — сказал Николай Расторгуев.

До этого ведущий проекта Антон Красовский отметил, что президент РФ Владимир Путин назвал людей, которые бросают родину в тяжелый момент, национал-предателями.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на эти действия Москвы Запад ввел в отношении РФ широкий пакет санкций и готовится добавить к ним новые ограничения в ближайшие дни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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