Лидер «Любэ» Расторгуев назвал предателями родины уехавших из РФ звезд

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Об артистах, которые покинули Россию в последние недели высказался лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
После того как РФ начала военную спецоперацию на территории Украины, некоторые артисты высказались против нее и покинули Россию, а кто-то без каких-либо комментариев выехал в другую страну, пишет Телепрограмма.
Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» отметил, что считает этих людей предателями родины.
«Надо любить свою страну и в любую лихую годину быть рядом с ней… Знаете, что такое предательство? Это предательство родины — вот настоящее предательство», — сказал Николай Расторгуев.
До этого ведущий проекта Антон Красовский отметил, что президент РФ Владимир Путин назвал людей, которые бросают родину в тяжелый момент, национал-предателями.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на эти действия Москвы Запад ввел в отношении РФ широкий пакет санкций и готовится добавить к ним новые ограничения в ближайшие дни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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