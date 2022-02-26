Терапевт пояснил, у кого может не сформироваться иммунитет после COVID-прививки

Сегодня, 13:04

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Терапевт пояснил, у кого может не сформироваться иммунитет после COVID-прививки
Фото из открытых источников

Даже после вакцинации от коронавируса не у всех формируется иммунитет.

У кого он может не появиться, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

На данный момент вакцинация от COVID-19 позволяет снизить вероятность и заражения, и тяжелого течения болезни. Но не всегда вакцина оказывается эффективной.

Людям в возрасте от 60 лет, а также у тех, кто имеет иммунодефицит, либо борется с онкологией, стоит понимать, что вакцинация не всегда будет способствовать формированию иммунитета. Поэтому эксперты рекомендуют им прививаться, но если иммунитет не сформирован, то важно пройти ревакцинацию. Обычно на третью или четвёртую прививку организм отвечает неплохо, объясняет эксперт.

Но при иммунодефиците и онкологии иммунитет, скорее всего, будет слабым даже после ревакцинации, поскольку эти пациенты получают много различных препаратов, которые снижают эффективность иммунной системы.

Несмотря на то, что сейчас в стране идет снижение случаев COVID-19, эксперты рекомендуют обязательно ревакцинироваться, чтобы сохранился высокий уровень коллективного иммунитета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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