В Италии отказались от российской вакцины «Cпутника V» от коронавируса

Власти итальянской столичной области Лацио приостановили сотрудничество с Центром имени Гамалеи по российской вакцине «Спутник V». Это сотрудничество проводится с апреля 2021 года на базе римского института Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Л. Спалланцани и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее итальянские специалисты подтвердили, что эффективность «Cпутника V» превышает 90%. Некоторое время назад сотрудники итальянского института Спалланцани заявили, что выбор проектов научного сотрудничества независим. Но глава Минздрава области Лацио Алессио Д’Амато заявил, что сотрудничество приостановлено, так как наука должна быть на службе мира, а не войны.

Подчеркнем, что итальяно-российское исследование занималось изучением функций защиты препарата «Спутник V» против различных вариантов коронавируса, так как институт в Риме располагает сотней штаммов, пишет riafan.ru

Напомним, 13 апреля 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани подписал меморандум о сотрудничестве с центром им. Гамалеи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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