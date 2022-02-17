В Петербурге продолжается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 13:54

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В Петербурге продолжается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом
Фото из открытых источников

По оперативным данным, за минувшие сутки в Петербурге ещё на сто шестьдесят три человека снизилось количество горожан, заболевших коронавирусом. Общее количество больных выросло на 7409 человек. Уменьшение суточного числа заразившихся жителей Северной столицы продолжается уже четвёртый день.

Всю текущую неделю показатель заболеваемости не превышает десятитысячной отметки, при том, что ещё недавно он был почти в два раза больше. Число заразившихся ковидом москвичей на сегодняшний день составило четыре тысячи, а по всей России выявлено минимальное количество заболевших с начала этого месяца – сто двадцать две тысяч человек.

В больницы города за минувшие сутки попали четыреста тридцать шесть петербуржцев, умерли семьдесят шесть. Общее количество скончавшихся от последствий коронавируса россиян составило семьсот девяносто три человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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