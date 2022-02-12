«Это большой удар по иммунной системе». Что екатеринбуржцы говорят о COVID-вакцине для самых маленьких

Сегодня, 12:44

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«Это большой удар по иммунной системе». Что екатеринбуржцы говорят о COVID-вакцине для самых маленьких
Фото из открытых источников

Коронавирусная инфекция опасна и для детей, хотя изначально в числе пациентов с коронавирусом их было очень мало.

На фоне роста числа заболевших детей в том числе дошкольного возраста все активнее обсуждается возможность их вакцинации, пишет E1.RU.

В числе тех, кто поддерживает вакцинацию, немало переболевших, и тех, у кого коронавирусная инфекция унесла жизни близких людей. Немало молодых мам из Екатеринбурга говорят о том, что готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, если такая возможность появится.

«Отношусь к вакцинации положительно. Младшим детям 8 и 10 лет, но я была бы согласна поставить им прививку и в более раннем возрасте. От коронавируса умер мой друг, моя мама очень тяжело перенесла инфекцию. И я доверяю нашим ученым, но не врачам», — рассказала Юлия.

Есть и те, кто категорически против. 

«Я против прививки, и своим детям я бы ни за что не поставила ее. Это большой удар по иммунной системе. Прививка не защищает от того, заболеешь ты коронавирусом или нет. Я работаю в красной зоне, и люди с прививками тоже тяжело болеют и умирают», -поделилась своим мнением Ольга Макарова. 

Пока в России могут вакцинироваться подростки в возрасте от 12 лет. Но даже в этой возрастной группе прививаются не все. Есть и родители, которые пока еще против вакцинации, но отмечают, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то будут готовы дать разрешение на вакцинацию своих детей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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