«Это большой удар по иммунной системе». Что екатеринбуржцы говорят о COVID-вакцине для самых маленьких

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Коронавирусная инфекция опасна и для детей, хотя изначально в числе пациентов с коронавирусом их было очень мало.
На фоне роста числа заболевших детей в том числе дошкольного возраста все активнее обсуждается возможность их вакцинации, пишет E1.RU.
В числе тех, кто поддерживает вакцинацию, немало переболевших, и тех, у кого коронавирусная инфекция унесла жизни близких людей. Немало молодых мам из Екатеринбурга говорят о том, что готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, если такая возможность появится.
«Отношусь к вакцинации положительно. Младшим детям 8 и 10 лет, но я была бы согласна поставить им прививку и в более раннем возрасте. От коронавируса умер мой друг, моя мама очень тяжело перенесла инфекцию. И я доверяю нашим ученым, но не врачам», — рассказала Юлия.
Есть и те, кто категорически против.
«Я против прививки, и своим детям я бы ни за что не поставила ее. Это большой удар по иммунной системе. Прививка не защищает от того, заболеешь ты коронавирусом или нет. Я работаю в красной зоне, и люди с прививками тоже тяжело болеют и умирают», -поделилась своим мнением Ольга Макарова.
Пока в России могут вакцинироваться подростки в возрасте от 12 лет. Но даже в этой возрастной группе прививаются не все. Есть и родители, которые пока еще против вакцинации, но отмечают, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то будут готовы дать разрешение на вакцинацию своих детей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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