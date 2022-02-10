«В гробу я видел ваши маски». Какие ограничения действуют в Лондоне

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
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Корреспондент E1.RU Анастасия Ровнушкина, которая с прошлой осени живет в Лондоне, рассказала о том, как британцы пережили волну коронавируса. По словам журналистки, в середине октября можно было наблюдать, как британцы расслабились. Маски надевала лишь половины населения, хотя везде в помещениях есть напоминание о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Россиянам, непривитым европейскими вакцинами, по приезде нужно было отсидеть карантин и сдать за свой счет два теста. Всю осень люди спокойно гуляли, где хотели, но в музеях билеты нужно было предварительно бронировать на сайте и на входе предъявлять пребукинг. Это необходимо для того, чтобы контролировать количество посетителей.
Никаких очередей на вакцинацию в Лондоне не было. Люди приходят по записи, доктор узнает об их самочувствии.
В конце ноября, перед Рождеством, стал циркулировать омикрон, и снова стало тревожно. Из-за этого были отменены футбольные матчи и концерты, некоторых работников перевели на удаленку.
Чтобы попасть на рождественские мероприятия, необходимо было сдать экспресс-тест на входе. Тесты можно брать бесплатно в аптеках.
Перед Новым годом все опасались нового локдауна, ждали жестких решений, но их отложили до Рождества, потом до Нового года. Британцы отнеслись к этому по-разному. Некоторые даже носят значки, изображающие перечеркнутую маску, с надписью: «В гробу я видел ваши маски», пишет e1.ru.
5 января дети вернулись в школы, хотя заболеваемость оставалась высокой до середины января, но ничего страшного не произошло. А к февралю заболеваемость пошла на спад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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