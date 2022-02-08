Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского.

У политика, как оказалось, выявили коронавирусную инфекцию. Некоторое время он лечился амбулаторно. Но поскольку у него началась пневмония, и поражение легких увеличивалось, врачи приняли решение госпитализировать его. Сейчас 75-летний Владимир Жириновский лечится в Центральной клинической больнице в Москве. Источники сообщают, что политик получает успокоительное. Ситуацию осложняет и то, что у него диабет, который повышает риски при коронавирусной инфекции.

До госпитализации Владимир Жириновский не раз говорил, что получил 8 прививок. И об этом решила напомнить всем Мария Шукшина.

«Восемь раз вакцинированный от коронавируса Жириновский госпитализирован с ним же...» - отметила Шукшина.

Стоит отметить, что Мария Шукшина выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Она настаивает на том, что решение о вакцинации каждый должен принимать в индивидуальном порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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