В инфекционные стационары Москвы были госпитализированы 8,6% инфицированных в течение прошедших суток

Количество госпитализированных пациентов является одним из наиболее важных критериев тяжести эпидемической ситуации.

По сообщению Московского Оперативного штаба контроля коронавируса, в течение прошедших суток в инфекционные ковидные стационары столицы госпитализировано 1 322 пациента. Поскольку главенствующую позицию среди всех штаммов коронавируса в настоящее время занял «омикрон», именно процент госпитализации является самым ярким маркером течения эпидемиологического процесса.

За сутки по Москве лабораторно подтвердились 15 442 новых случая инфицирования коронавирусом. К аппаратуре ИВЛ подключено 569 больных. В течение минувших суток с инфекцией смогли справиться 13 097 человека. Доля госпитализаций ныне составляет 8,6%.

За сутки от пневмонии, развившейся на фоне коронавирусной инфекции, умерли 83 москвича.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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