За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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При этом на стационарном лечении пребывают более 8 000 пациентов с коронавирусом.
По информации, предоставленной Оперативным штабом, вчера диагноз КОВИД-19 был лабораторно подтвержден у 21 448 горожан. Это несколько ниже позавчерашнего уровня.
За прошедшие сутки болезнь смогли победить 5 863 петербуржца, погибли – 67 больных. В инфекционных ковидных стационарах продолжают лечиться больше 8 000 человек, а в амбулаториях – 149 000 инфицированных.
Для облегчения как работы поликлиник, так и положения самих больных, теперь открытие больничного листа возможно дистанционно. Для этого пациент должен обратиться на линию «122». С ним будет общаться голосовой помощник, который проведет небольшой опрос и передаст полученные данные лечащему врачу.
Медработник перезвонит обратившемуся и обсудит детали. Закрытие листа нетрудоспособности также возможно провести в удаленном формате через неделю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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