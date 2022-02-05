За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга

Сегодня, 11:59

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За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

При этом на стационарном лечении пребывают более 8 000 пациентов с коронавирусом.

По информации, предоставленной Оперативным штабом, вчера диагноз КОВИД-19 был лабораторно подтвержден у 21 448 горожан. Это несколько ниже позавчерашнего уровня.

За прошедшие сутки болезнь смогли победить 5 863 петербуржца, погибли – 67 больных. В инфекционных ковидных стационарах продолжают лечиться больше 8 000 человек, а в амбулаториях – 149 000 инфицированных.

Для облегчения как работы поликлиник, так и положения самих больных, теперь открытие больничного листа возможно дистанционно. Для этого пациент должен обратиться на линию «122». С ним будет общаться голосовой помощник, который проведет небольшой опрос и передаст полученные данные лечащему врачу.

Медработник перезвонит обратившемуся и обсудит детали. Закрытие листа нетрудоспособности также возможно провести в удаленном формате через неделю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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