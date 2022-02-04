Эпидемиолог Фаворов: при падении заболеваемости наблюдается четкий рост смертей

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Эпидемиолог Михаил Фаворов изучил статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в мире и пришел к неожиданному выводу. В случае с омикроном число смертей начинает увеличиваться тогда, когда число зараженных снижается.
Специалист анализировал данные стран, где вызванная омикроном вспышка идет на спад.
«Везде одна картина, при падении заболеваемости есть четкий рост смертей! Показатели погибших всё равно не достигают уровня Дельты (в 2%), но близки к 1%», - рассказал доктор Фаворов.
Эпидемиолог допускает, что объяснение этому может крыться в накоплении тяжелых больных из огромного числа заболевших, и их «задержанная» смерть к концу вспышки.
При этом Михаил Федоров допускает, что существуют и другие факторы, которые на данный момент пока неочевидны.
Осенью минувшего года, как информировало ранее на своих страницах издание mednovelty, специалист спрогнозировал, что пандемия коронавируса в России завершится к 2023 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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