Эпидемиолог Фаворов: при падении заболеваемости наблюдается четкий рост смертей

Сегодня, 19:39

0

Image 16+
Эпидемиолог Фаворов: при падении заболеваемости наблюдается четкий рост смертей
Фото из открытых источников

Эпидемиолог Михаил Фаворов изучил статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в мире и пришел к неожиданному выводу. В случае с омикроном число смертей начинает увеличиваться тогда, когда число зараженных снижается.

Специалист анализировал данные стран, где вызванная омикроном вспышка идет на спад.

«Везде одна картина, при падении заболеваемости есть четкий рост смертей! Показатели погибших всё равно не достигают уровня Дельты (в 2%), но близки к 1%», - рассказал доктор Фаворов.

Эпидемиолог допускает, что объяснение этому может крыться в накоплении тяжелых больных из огромного числа заболевших, и их «задержанная» смерть к концу вспышки.

При этом Михаил Федоров допускает, что существуют и другие факторы, которые на данный момент пока неочевидны.

Осенью минувшего года, как информировало ранее на своих страницах издание mednovelty, специалист спрогнозировал, что пандемия коронавируса в России завершится к 2023 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жители Петербурга с подозрением на коронавирус или ОРВИ смогут не посещать поликлиники для открытия больничного

Сегодня, 16:19

Инфекционист Анохин рассказал о постковидном синдроме у детей

Вчера, 14:44

Врач Нурисламов: Модель карантина 2020-го года уже устарела

4-02-2022, 17:09

Профессор Калинченко рассказала, при каких заболеваниях омикрон-штамм может быть смертельно опасным

31-01-2022, 20:29

Профессор Северинов, заразившийся COVID-19 после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, описал симптомы

31-01-2022, 20:09

Врачи рассказали о побочных эффектах вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

29-01-2022, 13:54

«Система здравоохранения лопнет»: врачи в России просят ввести карантин

28-01-2022, 17:04

Роспотребназдор по Архангельской области оценил шансы вакцины против штамма «омикрон»

28-01-2022, 15:09

Чем массово болеют россияне в январе 2022 года

27-01-2022, 21:54

Служба 112 будет контролировать посещаемость жителей Петербурга врачами

27-01-2022, 19:34

В Петербурге стартовала запись на COVID-вакцинацию подростков

27-01-2022, 15:19

Врач Кириченко раскрыла «план по уничтожению населения»: грядет рост смертей, но не от коронавируса

27-01-2022, 13:19

Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

27-01-2022, 09:09

Педиатрический университет начнет обследование детей, которым нужна COVID-прививка

26-01-2022, 22:29

Доктор Эдигер выступил против сокращения карантина при омикроне

26-01-2022, 20:19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Харитонов рассказал, чем «омикрон» отличается от гриппа

26-01-2022, 18:59

Граждан в России предупредили о поражении сосудов при омикроне

26-01-2022, 17:34

Терапевт Ашихмин: любая простуда может быть омикроном

26-01-2022, 15:34

Вирусолог Чепурнов предложил изменить подход к борьбе с ковидом

26-01-2022, 13:29

С 24 января попасть в офисы ЕИРЦ Ленинградской области можно будет только предварительно записавшись на приём

21-01-2022, 18:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Вчера, 16:34

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...

Подробнее
Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

4-02-2022, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

4-02-2022, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее
Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

4-02-2022, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

4-02-2022, 14:24

0

Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

3-02-2022, 19:38

0

На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...

Подробнее
На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

4-02-2022, 19:14

0

Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического...

Подробнее
Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Вчера, 00:19

0

Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....

Подробнее
Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Вчера, 16:53

0

Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...

Подробнее